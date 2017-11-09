Наша гармошка. «Я живу в России»

Москва, , 15:00 — REGNUM Без русской гармошки на Руси никуда, ведь до сих пор в деревне без нее не обходится ни один праздник. И главный заводила в любом селе — это гармонист.

«Бригада наша небольшая, но мы очень любим свою работу. Мы вместе складываем наши усилия и собираем гармонь. У нас к этому инструменту особый почет».

Ты гармошка-матушка

Не хуже хлеба — батюшки,

Ты не кормишь, не поишь,

Но всегда развеселишь.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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