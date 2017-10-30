В Ярославле заводу дизельной аппаратуры помешал приют

Ярославль, , 14:34 — REGNUM В Ярославле сотрудники приюта «Ковчег» пострадали от «заботы» ЯЗДА и с ужасом ждут дальнейших ее проявлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

26 октября на публичных слушаниях по внесению изменений в Генплан Ярославля в числе многих выступила Светлана Мальцева — председатель профкома завода дизельной аппаратуры, входящего в группу ГАЗ. Женщина растрогала многих ярославцев своей речью. Кто-то из тех, кто не знаком с ситуацией, даже аплодировал после ее спича. Светлана Мальцева живописала страдания административных служащих заводоуправления, которым лай собак мешает плодотворно трудиться, и призвала проголосовать за выселение приюта, «спасение» собак и находящегося неподалеку недостроенного стадиона, который ранее принадлежал предприятию.

Корреспондент ИА REGNUM попробовал выяснить, о чьем же благополучии на самом деле печется лидер профкома и чем на самом деле обернулась «забота» предприятия для приюта «Ковчег» и детей, которые там занимаются в клубе «Юный кинолог».

Приют «Ковчег» в Ярославле хорошо знают: за восемь лет своего существования он стал местом спасения для сотен бездомных животных. Сейчас в приюте проживают 160 собак. Все они пролечены, привиты, стерилизованы. Каждую неделю в «Ковчег» приезжают экскурсии из школ Ярославля. Дети привозят подарки четвероногим друзьям, гуляют с ними, учатся доброте и состраданию. Но в августе этого года приют, который располагался за гипермаректом «Глобус», был вынужден покинуть обжитую за несколько лет территорию: собственник не продлил арену помещения, так как намерен строить в этом месте дома.

Для приюта, содержание которого фактически лежит на плечах нескольких женщин, этот переезд стал настоящим испытанием: на новом участке, выделенном мэрией, не было ни воды, ни электричества, ни помещения — голое поле и бор вокруг. Но, как говорится, спасибо и на этом. С огромным трудом всем миром удалось провести электричество, перевезти собак, будки и вольеры.

«Мы думали, что это конец, нам уже не справиться, но с помощью неравнодушных людей, среди которых были и депутаты, и журналисты, и простые студенты, и сотрудники мэрии и даже известная телеведущая Лена Летучая, мы переехали. Это было очень тяжело. Думали, хоть чуть-чуть переведем дух, оправимся от пережитого, обживемся и начнем готовиться к зиме. Но, как выясняется, приют, расположенный в чистом поле, помешал солидному заводу и сейчас «Ковчег» фактически пытаются добить» — рассказывает директор приюта Екатерина Кутузова.

А помешали собаки, точнее, их лай, председателю профкома Светлане Мальцевой. Она, по словам сотрудников завода, организовала сбор подписей под обращением с просьбой перенести приют «в другое место».

«Мы написали письмо, его подписал и наш директор. Наш завод находится к непосредственной близости к этому питомнику, менее 150 метров до административных зданий. В августе этого года департаментом архитектуры мэрии города Ярославля этот питомник был переведен на эту территорию. Но не учли такую деталь — эти собаки в количестве 160 животных непрерывно лают в течение всей рабочей смены. У меня огромная просьба ко всем понять нашу боль. Мы не против собак, у нас есть на заводе волонтеры, которые строят им будки, мы собираем им корм, мы помогаем все-таки этому питомнику. Но мы предлагаем его перенести в другое место и обустроить в более комфортных условиях, здесь они просто погибнут в течение этой зимы» — зачитала свою речь на публичных слушаниях Светлана Мальцева.

Ее слова вызвали недоумение на лицах волонтеров приюта «Ковчег». От места, где сейчас находится приют, до самого завода — действительно не такое большое расстояние, хотя оно явно больше 150 метров. Впрочем, это несложно проверить, проведя соответствующие замеры шума в промзоне, где находится ЯЗДА. Более того, «всю рабочую смену» собаки лаять просто не могут физически. По отзывам отдельных работников, лай никому не мешает, тем более в цехах. Но вот «белые воротнички» в заводоуправлении, судя по словам председателя профкома, «испытывают боль».

Особенно возмутили сотрудников приюта слова о «заботе» со стороны завода. Выглядела она очень странно. Дело в том, что приют находится на территории, где ЯЗДА когда-то пытался построить спортивный стадион «Импульс», но завершить объект так и не смог. Многие годы он разрушался. Остались участки металлического забора на бетонной основе, само заросшее бурьяном поле стадиона с асфальтовой дорожкой вокруг, трибуна да десяток столбов освещения со срезанными проводами.

Приют разместился на небольшом участке этой территории, от которой завод отказался и передал ее городу. Стоит ли говорить, что денег на обустройство на новом месте у волонтеров попросту нет, все наличные средства ушли на переезд, поэтому старый забор, огораживающий территорию стадиона, создавал хотя бы видимость защиты в чистом поле и отделял будки от проспекта Машиностроителей с довольно плотным движением автотранспорта. Но утром в понедельник, 22 октября, к приюту подъехали некие люди, которые начали срезать секции забора. На вопрос работников приюта — кто вы такие и зачем это делаете — последовал очень грубый ответ, суть которого сводилась к тому, что, мол, «не ваше дело».

«После того, как я начала фотографировать технику и самих рабочих, они, побросав оборудование, спешно ушли. Позже подошли рабочие, начальник охраны ЯЗДА Алексей Гусев и еще какие-то люди из заводоуправления. Они объяснили нам, что директор завода ЯЗДА Сергей Поляков отдал распоряжение срезать и увезти забор. Спустя несколько дней от знакомых, работающих на ЯЗДА, мы узнали, что председатель профсоюзов ЯЗДА Светлана Мальцева готовит жалобу в районную администрацию на шум от собак приюта» — рассказывает сотрудник приюта «Ковчег» Екатерина Новикова.

Представители завода сообщили женщинам, что забор — это имущество ЯЗДА, и вообще, если те будут понимать шум, то на территории приюта выкопают и столбы, по которым недавно с помощью волонтеров проведен электрический провод. Пообещали снять даже старый асфальт (!), на котором сейчас стоят вольеры приюта.

Трогательная забота солидного предприятия о нищем приюте, не правда ли?

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель заводоуправления, указание на такой срочный демонтаж поступило «сверху».

«Сейчас ведь все через электронную базу проходит. Раньше можно было имущество списать и не выкинуть. Я не знаю, куда это забор будут девать, может в металлолом сдадут, видимо, нужен акт списания с баланса. Видимо, начали эти строчки смотреть, которые мешают финансовой отчетности» — пояснил он.

В пресс-службе Ярославского моторного завода, входящего в группу ГАЗ, сказали, что от аудиторской кампании пришло предписание ЯЗДА о необходимости забрать свои объекты, размещенные на территории бывшего стадиона, «отчужденного в сторону муниципалитета». Это касается всех объектов на территории, которая уже не принадлежит заводу — столбов, забора, трибуны стадиона. Все они будут демонтированы. Впрочем, на следующий день поступило уточнение: столбы и трибуну вроде бы не тронут.

Впрочем, про стадион и трибуну надо сказать подробнее. Ведь, по словам лидера профкома, это — один из самых лучших благоустроенных спортивных объектов во всем Ярославле. Там день и ночь тренируются представители самых разных спортшкол и даже юные хоккеисты из «Локомотива»!

"Выделенный участок земли представляет собой объект незавершенного строительства стадиона, на котором имеется полноценное освещение, футбольное поле с дренажной системой, асфальтированы беговые дорожки, которых больше нет в Заволжском районе, на которых тренируются наши спортсмены — футболисты, хоккеисты, лыжники, роллеры, легкоатлеты. Также занимается олимпийская команда резерва, ребятишки молоденькие из «Локомотива». Наверное, нужно сохранить стадион, а питомник разместить в другом месте» — призвала Светлана Мальцева.

Вот эти слова и стали последней каплей, которая заставила представителей «Ковчега» выступить в СМИ. Они с удивлением узнали, что заброшенное поле рядом с ними — это настоящая спортивная Мекка, благоустроенный стадион, где тренируются чуть ли не все спортсмены Ярославля. Именно поэтому приют нужно убрать.

«Во-первых, приют находится не на стадионе, а совершенно в другой стороне! До него как минимум 100 метров, нас разделяет дорога. Что касается постоянных тренировок — то это ложь. Да, по выходным сюда приезжали два-три спортсмена-лыжероллера. Но в остальном стадион совершенно заброшен, вокруг него горы мусора, никакого освещения там нет» — говорит директор приюта Екатерина Кутузова.

Но, как бы то ни было, приют ни в коем случае не посягает на стадион. Более того, все волонтеры и дети, которые гуляют с собаками, получил строгий запрет — даже близко к стадиону не подходить и не ходить по дороге мимо него во избежание неприятностей.

Но особенно умиляет та «тревога», с которой председатель профкома от имени заводоуправления говорила о судьбе стадиона, «который нужно сохранить для всех жителей, ведущих здоровый образ жизни». Видимо, исходя из этих соображений представители ЯЗДА сняли забор вокруг стадиона и намеревались демонтировать трибуну и столбы освещения (они, хоть и без проводов, видимо, тоже представляют некую ценность для предприятия). В хозяйстве, как говорится, все пригодится, а «толпы спортсменов», которые привиделись лидеру профкома, согласно этой странной логике, обойдутся и без трибуны, и без забора, и без столбов. Кстати, то же самое заводоуправление, которое так печется о здоровом образе жизни горожан, как раз могло бы благоустроить стадион и провести к нему освещение. Но, видимо, дешевле все сломать и обвинить во всеобщем запустении приют для собак.

Впрочем, все не так плохо. Пока солидные дяди и тети с ЯЗДА говорят о том, что стадион нужно спасать, это начали делать дети. В воскресенье, 29 октября, в приют приехали ученики, родители и педагоги школы №59, которые собрали у стадиона десяток огромных мешков с мусором, который копился годами и совершенно не тревожил ни Светлану Мальцеву, ни других сотрудников заводоуправления. Надо ли говорить, что вывозить этот мусор за свои средства будут нищие «ковчеговцы», а отнюдь не состоятельное заводоуправление, которое просто «спать не может», переживая за стадион?

Подытожив все изложенное, можно вспомнить о социальной ответственности бизнеса, содействию волонтерскому движению, о котором говорил президент Владимир Путин, воспитании в подрастающем поколении доброты и любви к животным. Но это, видимо, не про ЯЗДА. Точнее, простые работники завода пишут сотрудникам приюта письма поддержки и сетуют на «офисных», которым собаки мешают «перебирать бумаги». Представители же приюта просят только об одном: чтобы их просто оставили в покое. Не надо помогать, хотя бы не добивайте. Быть может, сняв забор, завод и поправит свои материальные дела, но вот как быть с репутацией? Жаль, что о происходящем не знает основной акционер «Группы «ГАЗ» Олег Дерипаска, благодаря щедрости которого в Сочи после массовых убийств домашних животных ради проведения Олимпиады появился приют для животных…

Сами же «ковчеговцы» все равно надеются на лучшее и приглашают Светлану Мальцеву и директора завода в гости, благо идти, как они сами заметили, не так и далеко. Быть может, познакомившись с жизнью приюта, его четвероногими питомцами, с юными волонтерами, руководство предприятия поймет, как на голом энтузиазме пытается выжить этот островок добра, сколько простых горожан его поддерживает. Третий переезд будет означать для приюта гибель. И быть может, вместе заводчанам и волонтерам удастся найти решение проблемы, которое устроило бы всех.