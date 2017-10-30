Оптимизация или лагерь: под Тверью решают судьбу пришкольного интерната

Фирово, Тверская область, , 14:33 — REGNUM В Тверской области чиновники попытались закрыть пришкольный интернат в Фировском районе — в учреждении живут дети из отдаленных населенных пунктов района, которые не могут добираться в школу каждый день. Вступилась за детей прокуратура, сообщает ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 30 октября, глава отдела образования Фировского района в начале месяца подписал указ о закрытии пришкольного интерната МБОУ «Рождественская СОШ». Интернат являлся подразделением средней школы, в нем живут и учатся дети из отдаленных сел и деревень, которые не имеют возможности каждый день добираться на учебу из дома.

Необходимость ликвидировать интернат в райотделе объяснили экономической нецелесообразностью — по мнению чиновников, содержать интернат слишком дорого из-за нескольких детей.

Между тем, по данным прокуратуры, на момент издания приказа, в пришкольном интернате жили 12 учеников. С родителями каждого из них были заключены договоры до 31 мая 2018 года. Решение же о закрытии чиновники приняли, не приняв во внимание ни мнение совета учащихся, ни мнение совета родителей.

В результате, после вмешательства прокуратуры, незаконный приказ был отменен. Сейчас пришкольный интернат работает, сообщили в ведомстве.

О проблеме ранее сообщала и уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина, которая выезжала в Фировский район после жалобы родителей.

«Объективно выяснилось следующее: интернат при школе в с. Рождество на 60 мест. Живут всего 12 детей. При этом все, что называется, не «по прописке,» — 10 человек из самого Фирова, где тоже есть школа. До Рождества 18 км. Школа там действительно замечательная. И интернат уютный. Но есть родители, которые не приемлют и мысли об интернате, хотя там условия очень хорошие. Возят сами или на школьном автобусе. То есть интернат фактически стоит пустой. А деньги бюджет этого очень небольшого и небогатого района тратит немалые», — написала по итогам встречи с родителями на своей странице в Facebook детский омбудсмен.

По словам Мосолыгиной, в результате было принято решение: до конца учебного года детей будет подвозить школьный автобус, а само здание интерната будет использоваться как лагерь в каникулы для детей всего района. В числе вариантов использования здания в учебный период было предложено, например, создание учебно-тренировочного центра для подготовки школьников к предметным олимпиадам или проведения тематических мероприятий, военно-патриотических, краеведческий сборов.

Отметим, что необходимость работы пришкольных интернатов при крупных сельских школах связана, в том числе, и с результатами оптимизации, которую чиновники в свое время также объясняли отсутствием «контингента» и экономической нецелесообразностью. В результате по всей стране детям, чтобы получить гарантированное Конституцией России образование, необходимо тратить большое количество времени и усилий, чтобы просто добраться до школы.

В Тверской области проблему пытаются решить школьными автобусами — в августе этого года региону было передано 39 единиц автотранспорта именно для этих целей. Однако новые, да и старые автобусы пройдут далеко не по всем сельским дорогам.