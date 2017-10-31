Мы строим консерваторию. «Я живу в России»

Москва, , 15:00 — REGNUM «С музыкой мы обычно встречаемся в концертном зале, в театре, у себя дома. Но впервые мы её почувствовали на стройке, когда реставрировали старинное здание консерватории. Каждый раз мы приступали к работе под мелодии утра. Из аудиторий до нас доносились разные звуки музыки, и всё наполнялось радостным настроением, работа спорилась и появлялось чувство радости».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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