МИД КНР: Китай продолжит бороться с пиратами у побережья Сомали

Пекин, , 14:18 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что Китай продолжит активно участвовать в миссиях по охране гражданских судов в Аденском заливе.

Заявления китайского дипломата прозвучали вскоре после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, похвалил усилия КНР в процессе стабилизации обстановки у побережья Сомали, пишет «Жэньминь жибао».

Антониу Гутерреш подчеркнул, что миссии КНР в водах Аденского залива сыграли ключевую роль в борьбе с пиратской угрозой в регионе. Гэн Шуан прокомментировал данное заявление, поблагодарив генерального секретаря ООН за столь высокую оценку усилий Пекина по поддержанию мира и стабильности в регионе.

«Китай высоко ценит признательность главы ООН за вклад в борьбу с сомалийскими пиратами. Власти КНР намерены направить к побережью Сомали еще несколько эскадр для защиты гражданских судов», — отметил китайский дипломат.

Первые китайские корабли отправились к берегам Сомали в декабре 2008 года. По состоянию на сегодняшний день в операции по борьбе с пиратством приняли участие 26 эскадр НОАК, благодаря чему удалось отбить более 3 тыс. атак преступников на гражданские грузовые суда.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пираты атаковали в территориальных водах Нигерии судно, принадлежащее немецкой компании, и похитили членов экипажа.

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