Скульптор Владимир Войчишин. «Я живу в России»

Барнаул, , 15:00 — REGNUM «Я родился в Барнауле в семье известных ремесленников. Дед мой по материнской линии тоже был с Алтая. Я с малых лет приучился к труду: ездил за дровами в лес, окучивал картошку, поливал грядки. Сегодня я работаю иногда по 18 часов в сутки, часто с ювелирной точностью. Я приручил и мрамор, и серебро, и золото, и платину, воплотил в них свои замыслы. Каждая моя скульптура — это не просто портрет, это сюжет, иногда ирреальный. Я счастлив, что мои работы хранятся в коллекции Эрмитажа, но я счастлив также, что мои скульптуры находятся и в моем родном крае. Я понял, что я должен жить и творить там, где я родился — на Алтае».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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