Побочный эффект: переход на прямые расчёты за ЖКХ увеличит расходы РСО

Оренбург, , 13:48 — REGNUM Мера относительно перехода на прямые расчёты за потреблённые ресурсы с ресурсоснабжающими организациями будет иметь двойной эффект от её применения, считает оренбургский адвокат Владимир Тишин. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя инициативу Минстроя РФ, правозащитник отметил, что в случае реализации инициативы на практике мера убережёт добропорядочные управляющие компании от банкротства, а недобросовестным не позволит совершать мошеннические финансовые операции. Вместе с тем, внедрение меры будет иметь и побочный эффект. переход на прямые расчёты за ЖКХ приведёт к росту расходов ресурснабжающих компаний.

По словам Тишина, во-первых, мера позволит предохранить добропорядочные управляющие компании от банкротства из-за недобросовестных потребителей. Экономическое положение основной части населения стремительно ухудшается. И этот факт не может не отразиться на своевременном исполнении обязательств по уплате за коммунальные ресурсы. В свою очередь ресурсоснабжающая организация не имеет правовых оснований и экономической возможности откладывать процесс взыскания с управляющей компании долгов за поставленное тепло или электроэнергию, что неминуемо приведёт к банкротству последней.

«Во-вторых, прямые платежи не позволят недобросовестным управляющим компаниям, которых в условиях экономического кризиса также немало, собрав денежные средства с жильцов за поставляемые энергетиками ресурсы, не перечислять их поставщикам, а накапливать многомиллионные долги и, в конце концов, обанкротиться, использовав перед этиммошеннические схемы вывода денег, полученных от населения, через фирмы-однодневки», — считает адвокат.

Обратной стороной этой проблемы, с точки зрения правозащитника, будет являться то, что у ресурсоснабжающих организаций резко возрастут расходы на администрирование просроченной задолженности, поскольку в каждом случае, вместо одной управляющей компании-должника, возникнет 500−1000 или больше должников физических лиц:

«Данная пролома приведёт к необходимости расширять штаты сотрудников для взыскания задолженности или к потерям на дисконтировании при её продаже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минстрой разработал законопроект о прямых рассчётов населения с ресурсоснабжающими организациями (РСО) за потреблённые ресурсы. Оплата за газ, тепло, воду, электроэнергию будет осуществляться, минуя посредников — УК и ТСЖ, что должно положительным образом повлиять на ситуацию, связанную с долгами перед РСО.

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