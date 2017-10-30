85 тыс. рублей заплатит житель Барнаула за снос незаконной пристройки

Барнаул, , 13:12 — REGNUM За отказ от сноса самостоятельно возведенной пристройки с жителя Барнаула взыщут 85 тыс. рублей, 30 октября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому краю.

В отделе судебных приставов Центрального района г. Барнаула возбудили исполнительное производство об обязании должника снести за свой счет самовольно возведенный пристрой. Мужчина, будучи неоднократно предупрежденным об административной ответственности, отказывался исполнять решение суда о сносе сооружения. Вследствие этого, гражданин был привлечен к ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «за не исполнение требований исполнительного документа неимущественного характера», — говорится в сообщении ведомства.

И даже после этого житель Барнаула упорно отказывался исполнять решения органов исполнительной власти. Однако, все же удалось вручить гражданину уведомление о принудительном сносе пристройки за его собственный счет. В итоге, как сообщает пресс-служба, «был произведен принудительный снос самовольно возведенного пристроя. Сумма сметы по сносу составила 85 тысяч рублей, которая будет взыскана с должника».

Напомним, согласно нормативным актам МЧС, пристройкой называется часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, являющаяся вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену.

Пристройки в большинстве своем имеют внутреннее сообщение с основным зданием. К ним относят: пристроенные кухни, жилые пристройки, сени, тамбуры, веранды и т.п.