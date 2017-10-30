«Узбекские авиалинии» увеличили частоту рейсов по ряду направлений

Ташкент, , 13:10 — REGNUM Национальная авиакомпания (НАК) Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») переходит на зимнее расписание и увеличивает частоту рейсов по ряду направлений, сообщает пресс-служба компании.

«Узбекистон хаво йуллари» с 29 октября начинает выполнять рейсы по зимнему расписанию, которое будет действовать до 24 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зимний период авиакомпания увеличивает частоту рейсов по целому ряду направлений, пользующихся наибольшим спросом, а также расширяет географию полётов из аэропорта «Самарканд».

Так, одна из новинок в расписании — рейс Самарканд — Стамбул — Самарканд. С 30 октября по понедельникам регулярные полеты в Турцию будут осуществляться на самолетах Airbus A320 и Boeing 757, а с 16 ноября — по понедельникам и четвергам.

Кроме того, увеличивается частота полетов до двух раз в неделю в Амритсар (Индия) и до пяти раз в неделю в Сеул (Южная Корея). С декабря планируется увеличение полетов до семи раз в неделю в Алматы и до четырех раз в неделю с марта 2018 года в Астану.

Напомним, узбекский национальный авиаперевозчик осуществляет регулярные пассажирские рейсы по 52 направлениям в 23 страны мира. Ранее с целью сохранения стоимости авиакомпания начала продажу авиабилетов на все направления только за национальную валюту.

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