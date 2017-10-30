Суд отклонил апелляцию Siemens на отказ в аресте турбин

Москва, , 13:09 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил жалобу немецкого концерна Siemens на отказ первой инстанции арестовать турбины в рамках иска к структурам «Ростеха». Об этом сообщили РАПСИ в суде.

Представители компании Siemens просили суд арестовать четыре газотурбинные установки, произведенные ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) и приобретенные ООО «ВО «Технопромэкспорт» у ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

"Доказательства того, что ООО «ВО «Технопромэкспорт» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» предпринимаются действия, в результате которых заявителю будет причинен ущерб и возникает невозможность исполнения решения суда, в материалы дела не представлены и у суда отсутствуют, — говорится в определении арбитража Москвы. — Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, не могут быть положены судом в основу удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий концерн Siemens обратился в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым в июле 2017 года. Скандал разгорелся после публикации в СМИ сообщений о прибытии на полуостров газовых турбин для установки на тепловых электростанциях в Севастополе и Симферополе.

Концерн Siemens требовал наложить арест на турбины, поставленные в Крым.

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