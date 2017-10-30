Госдуме предложили упростить согласие на донорство органов

Москва, , 13:15 — REGNUM Законопроект, предлагающий отмечать в документах граждан РФ их согласие на посмертную передачу органов, внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Отметки о добровольном согласии на донорство собственных органов после смерти могут быть проставлены в паспорте РФ или водительских правах, считают в Совфеде.

Операции по пересадке органов проводятся все чаще. Так, по данным Минздрава, за 2016 год в РФ было проведено 1703 таких операций, однако эти показатели сильно отстают от мировых.

«Сейчас в РФ фиксируется всего 10 случаев трансплантации на миллион, тогда как во многих странах ЕС этот показатель составляет от 66 до 85 случаев», — отмечают в Совфеде.

Между тем, в российских законах закреплена «презумпция согласия» на донорство — то есть органы умершего человека можно использовать без запроса согласия у членов семьи. Однако на практике родственники погибшего часто обжалуют действия врачей из-за пробелов в законодательстве, которое не дает четкого описания процедуры отказа человека на изъятие его органов после смерти.

«В ряде штатов США и стран ЕС совершеннолетние граждане в обязательном порядке фиксируют свое согласие в водительских правах или в страховом свидетельстве, где для этого имеется специальная графа. При наступлении соответствующего случая зарубежным врачам не нужно терять время на поиск родственников, им достаточно посмотреть водительские права и удостовериться, что человек был согласен на изъятие его органов для пересадки. По мнению авторов законопроекта, такой опыт может быть использован и в нашей стране», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Список документов, в которых надо проставить необходимые отметки, должно утверждать правительство, следует из текста законопроекта.

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