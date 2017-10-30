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Названа цель визита главы Европейской молодежной академии наук в Белоруссию

Общество

С 30 октября по 2 ноября в Минске проходит XIV Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке — 2.0'17»

Минск, 30 октября 2017, 12:37 — REGNUM  Европейская молодежная академия наук и Национальная академия наук Белоруссии могут наладить совместное сотрудничество. Об этом, как передает «БелТА», сообщил вице-президент Европейской молодежной академии наук (Австрия) Том Сьюзи во время XIV Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке — 2.0'17».

«Наша академия была создана не так давно, в 2012 г, поэтому сейчас мы устанавливаем связи с академиями наук и научными институтами Европы, — сказал Сьюзи. — Я здесь для того, чтобы наладить связи с НАН Белоруссии».

Вице-президент Европейской молодежной академии наук надеется, что стороны будут проводить совместные исследования в «области нанотехнологий и создания новых материалов».

Напомним, с 30 октября по 2 ноября в Минске проходит XIV Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке — 2.0'17», на которой будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, которые реализуются с участием молодых ученых.

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Научные исследования

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