Детский омбудсмен посетила камчатские интернаты

Петропавловск-Камчатский, , 12:25 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в рамках рабочей поездки в Камчатский край ознакомилась с работой детских социальных учреждений Петропавловска-Камчатского и Елизово. Как передает пресс-служба омбудсмена, Кузнецова посетила КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для умственно-отсталых детей», в котором в настоящее время находятся 92 воспитанника, в числе которых совершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья. «Это то, о чём мы часто говорим во время выездов в регионы: по достижении 18 лет молодые люди должны иметь возможность остаться в реабилитационном центре. В психоневрологических интернатах для взрослых, к сожалению, они не могут получить тот уровень заботы и помощи, которая есть в детском учреждении», — заявила уполномоченная по правам ребенка, назвав позитивной такую практику дома-интерната в Елизово.

Анна Кузнецова отметила работу, которая ведётся сотрудниками интерната по обучению и профориентации воспитанников, многие из которых вместе с педагогами проходят обучение в коррекционной школе по специальным адаптивным программам. «Уполномоченный также предложила рассмотреть возможность заочного медицинского консультирования по тяжелобольным нетранспортабельным детям — их документы и справки могут быть направлены профессионалам федеральных медицинских центров», — рассказали в пресс-службе.

В КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» города Елизово детский омбудсмен осмотрела аудитории для занятий, комнаты отдыха и проживания детей, стоматологический кабинет, классы творческого развития, поинтересовалась у детей их планами на будущее, похвалив за то, что уже в раннем возрасте они знают, кем хотят стать. Подводя итоги посещения двух учреждений, Кузнецова отметила, что главное впечатление на неё произвели их сотрудники. «Я познакомилась со специалистами, которые по-настоящему болеют за своё дело. Это самое главное — есть те, кто старается преодолеть все проблемы, которые мы обсудили», — сказала Кузнецова.

Накануне советниками детского омбудсмена были проверены другие детские учреждения региона: «Петропавловск-Камчатский городской дом ребёнка», краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр содействия развитию семейных форм устройства «Радуга». Выводы и выявленные недочёты после изучения материалов проверок Кузнецова обсудит с руководством региона. Также в ходе поездки омбудсмен проверила, как в Камчатском крае реализуется закон об обеспечении жильём детей-сирот. «Кузнецова побывала в гостях у студентки Камчатского медицинского колледжа, которой в 2017 году была предоставлена квартира в Елизово. Омбудсмен назвала правильным решение предоставлять жильё не в отдельных домах для сирот, а в существующих жилых кварталах. По мнению Кузнецовой, это будет способствовать большей социализации бывших воспитанников детдомов», — рассказали в пресс-службе.