Жителям Ярославской области выставили счета за губернаторский проект

Ярославль, , 12:23 — REGNUM В Ярославской области жители поселка Михайловский обнаружили на дверях своих подъездов объявления, в которых им сообщается о необходимости сдать от 100 до 500 рублей с квартиры за ремонт двора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт проходил в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».

«По программе «Решаем вместе» в п. Михайловский произведены работы по ремонту асфальтового покрытия ул. Школьная и прилегающих дворов — всего на сумму 3 млн рублей. Такая большая сумма выделялась правительством области при условии финансового участия жителей поселка в программе. На собрании в мае 2017 года жители определили сумму такого участия — 60 000 рублей. Благодаря этому мы и получили такие значительные средства на ремонтные работы. Теперь пришло время выполнить решение собрания жителей поселка. Сумма, вносимая от каждой квартиры, небольшая — от 100 до 500 рублей. В каждом доме будет определен представитель (староста, представитель совета дома, местный депутат), у которого будет ведомость сбора средств. В ней вы должны указать сумму и расписаться в сдаче средств» — сказано в объявлении.

Особо подчеркивается, что средства надо собрать до 6 ноября 2017 года.

«От исполнения взятых на себя обязательств будет зависеть наше участие в аналогичных программах следующих лет» — мотивируют жителей.

Некоторые из них восприняли расклеенные объявления без подписей и печатей как действия аферистов и мошенников. В социальных сетях появились комментарии следующего содержания: «Похоже на мошенничество. В любом случае, вы договор не подписывали и никому ничего не должны. Для области 60 тыс от 3 млн — вообще ни о чем. Да и законом не предусмотрены такие платежи в бюджет — это раз, и два — явно платеж в бюджет должен идти по безналу, а не за наличку. И как-то странно выходит, собрать нужно 60 тыс, но сдавать от 100 до 500. А если не наберут? Или лишка будет? Вам размер коммунальных услуг установлен фиксированный, а не так, сколько дадите и ладно», «То есть автора не смущает что на бумаге нет телефонов, адресов, банально печати. Или автор лохотроны от мошенников ни разу не встречал?»

Тем не менее, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в офисе проекта «Решаем вместе!», никакого мошенничества тут нет. Просто некоторые жители, видимо, не участвовали в собрании на котором было принято решение о вхождении в проект на условиях софинансирования.

«Когда проходило собрание, жители сами определили сумму, им ее никто не рекомендовал и не навязывал, теперь они просто выполняют свое решение. Единственное, в объявлении не совсем корректно написано, что обязательным условием участия были деньги. По условиям вхождения в проект стоял выбор — либо трудовое участие, либо софинансирование, либо оба варианта. Причем минимальная сумма не ограничивалась — это могло быть и 500 рублей со всех жителей. В данном случае люди на собрании приняли решение участвовать финансово, методом голосования определив сумму, а также изъявили намерение выйти на субботник. Соответственно, в паспорте объекта это было учтено, и теперь им необходимо выполнить свои обязательства» — пояснил руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

По его словам, есть видеофиксация собрания, где присутствовало 38 человек. Инициатором проекта была председатель Совет ветеранов Некрасовского сельского поселения.

«На собрании также выбрали инициативную группу из трех человек, которые будут представлять интересы жителей при приемке работ и подписании актов. Могу только сказать, что это одна из самых больших сумм в целом из 504 проектов программы «Решаем вместе», которую будут собирать жители. Обычно это 3000, 5000 или 10 тысяч рублей на всех. В Михайловском люди замахнулись на большую сумму, видимо желая подчеркнуть таким решением важность своего проекта» — говорит Евгений Чуркин.

Конечно, принудить жителей платить эти деньги никто не сможет, но, как пояснили в офисе проекта, выполнение своего решения о софинансировании является обязательным условием для выплаты средств из областного и федерального бюджетов.

«В том числе и на основании тех сумм, которые заявили жители, считался интегральный показатель, вероятно, они предложили лучшие условия, чтобы «обыграть» другой проект, который по итогам конкурсного отбора не был реализован. И теперь исполнить свои обязательства — это дело чести. Тут уже возникает вопрос к руководству местной администрации, потому что там готовили паспорт проекта и представляли нам итоговый документ. Если бы они сразу поняли, что сумма завышена, то могли бы предложить ее скорректировать» — отмечает Евгений Чуркин.

Тем не менее, по его словам, паспорт проекта прошел и через муниципальную общественную комиссию, где не вызвало сомнений, что это посильная сумма для жителей. Сегодня работы по ремонту двора завершены на 99%.