Специалисты поднимут со дна упавший у Шпицбергена Ми-8

Баренцбург, Норвегия, , 12:14 — REGNUM Вертолет Ми-8, потерпевший крушение недалеко от архипелага Шпицберген, могут поднять со дна с помощью морского судна большой грузоподъемности. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгений Саидов на селекторном совещании.

По его словам, представители МЧС РФ уже согласовали со спасателями Норвегии план новых работ на Шпицбергене.

Саидов добавил, что с норвежскими спасателями достигнута договоренность об использовании морского судна большой грузоподъемности для проведения работ по подъему потерпевшего крушения вертолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября у берегов Норвегии пропал без вести российский вертолет Ми-8, на борту которого были 8 человек. Воздушное судно совершало полет из законсервированного поселка Пирамида на Шпицбергене в действующий поселок Баренцбург.

29 октября власти Шпицбергена подтвердили обнаружение обломков вертолета Ми-8 в море неподалеку от мыса Хеер, на глубине около 200 м недалеко от островов.

Следственный комитет Российской Федерации (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.

Читайте также: Спасатели обследовали фюзеляж упавшего Ми-8

А также: На борту разбившегося у берегов Норвегии вертолёта был уроженец Валдая