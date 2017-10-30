Ярославская область станет аграрным регионом?

Ярославль, , 12:02 — REGNUM Правительство Ярославской области намерено резко сократить поддержку промышленных предприятий, а региональный бюджет может дать резкий крен в сторону агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В проекте бюджета на 2018 год на поддержку этой отрасли в региональной казне предусмотрено 778 млн рублей. Законопроект о бюджете был представлен 25 октября на расширенном заседании правительства региона.

В последнее время АПК демонстрирует положительную динамику — в отрасли реализуется ряд крупных проектов, правительство ведет разговоры о создании сырного, картофельного и кролиководческого кластера. Если учесть, что на поддержку промышленности предусмотрено в десять раз меньше — всего 78 млн рублей, можно сделать вполне определенный вывод: правительство области определило главный приоритет развития региона, сделав ставку именно на сельское хозяйство. Это мало соотносится с представленной стратегией «10 точек роста», так как вся она сократилась фактически до одной точки — аграрной.

Чем обернется такой «агропромышленный крен» — пока сказать сложно. Возможно, разведение кроликов и осетров действительно спасет регион.

А может быть, в правительстве решили, что ярославской промышленности поддержка уже не нужна. В последнее время официальные новости пестрят бравурными рапортами о том, как блестяще развивается промышленная отрасль. Корабли строятся, заводы возрождаются, а по индексу промышленного роста мы и вовсе лидеры в ЦФО и одни из лучших регионов в России. Вероятно, в таком случае можно отпустить промышленность на самотек — пусть и дальше развивается. При этом поддержка промышленных предприятий стабильно сокращалась в течение последних нескольких лет.

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