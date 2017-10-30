Ураган Гервард несёт в Россию непогоду и аномальное низкое давление

Москва, , 11:56 — REGNUM Сегодня, 30 октября, ураган Гервард, обрушившийся в выходные дни (28−29 октября) на Западную Европу, затронет и Россию. Порывы ветра будут достигать свыше 15 м/с, сообщили в центре погоды «Фобос».

Циклон распространит холодный арктический воздух. Ожидаются сильные ливни, а в странах Центральной Европы, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и в северных районах Крыма осадки могут переходить в снег.

В ближайшие дни (30−31 октября) Москва и Подмосковье окажется в тёплом секторе циклона. Пройдут сильные дожди. Температура воздуха составит +4…+5 градусов.

Но 1 и 2 ноября подморозит до 0…-2, осадки перейдут в снег, возможно образования гололедицы.

Из-за циклона в Москве не обойдётся без рекордов — атмосферное давление упадет до аномально низкого значения — 718−720 мм ртутного столба.

Синоптики отмечают, что это на несколько миллиметров ртутного столба ниже прежних экстремальных значений, которые фиксировались во второй половине XX века.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября на Германию, Чехию и Польшу обрушился ураган Гервард. В Этих странах из-за урагана введено чрезвычайное положение. В Чехии и Польше погибли четыре человека. Тысячи домов остались без света. В связи с ураганом в 10 воеводствах объявлена тревога второй степени.

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