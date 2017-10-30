Актер Кевин Спейси: «Я решил жить как гей»

Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Американский актер Кевин Спейси, получивший премию «Оскар» в 1996 и 2000 году, является гомосексуалистом и не намерен больше скрывать данный факт. Об этом сам артист написал на своей странице в соцсети Twitter.

«На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей», — признался актер.

При этом Спейси добавил, что его «самые близкие люди» знают, что у него были отношения и с мужчинами, и с женщинами.

Отметим, что это заявление Спейси было сделано после признаний актера Энтони Рэппа, который обвинил артиста в сексуальных домогательствах.

По его словам, больше 30 лет назад актеры играли вместе в одном из бродвейских мюзиклов, и Спейси пригласил молодого коллегу на вечеринку в своей квартире.

«Он (Спейси) пытался соблазнить меня, — цитирует Энтони Рэппа The Hollywood Reporter. — Я не знаю, можно ли в данном случае использовать этот язык. Но я был уверен в том, что речь шла о сексуальном взаимодействии».

Позже Спейси разместил на своей странице в соцсети Twitter сообщение о том, что он уважает Энтони Рэппа как актера, но «не помнит» об этом эпизоде. Спейси сказал, что должен принести извинения за подобное поведение, которое позволил себе, будучи пьяным.

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