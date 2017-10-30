Инга Слажинскайте, , 14:39 — REGNUM

В Петербурге провели архитектурный конкурс проектов нового Музея обороны и блокады Ленинграда, сообщало ранее ИА REGNUM. В создание музейного комплекса на берегу Невы город готов вложить немалые средства. В то же время Левашовский хлебозавод, снабжавший хлебом блокадный Ленинград, и другие здания «с историей», сыгравшие важную роль в жизни города, отдаются бизнесу и могут быть утрачены.

Живую память хотят заменить «новоделом»

Офисы, кафе, магазины и двухуровневые апартаменты намерен разместить инвестор (ООО «Ламбри», аффилированное с холдингом RBI) в здании Левашовского хлебозавода. На прилегающей к бывшему заводу территории в исторической части Петербурга — Петроградской стороне — теперь предполагается современная жилая застройка: семь корпусов разной этажности, включающих 190 квартир премиум‑ и бизнес-класса, а также нежилые помещения в первых этажах. Остальные постройки советского времени на этой территории, согласно проекту, пойдут под снос.

Ранее здание Левашовского хлебозавода, построенное в 1930—1933 годах, уже намеревались снести. Однако общественность Петербурга возмутилась и отстояла уникальный образец архитектуры эпохи конструктивизма — в 2012 году объект был признан региональным памятником. Большую роль в этом сыграло именно историческое значение здания, в стенах которого в блокадные годы не прекращалось производство хлеба.

Теперь, на фоне неоднозначной идеи строительства нового здания для Музея обороны и блокады Ленинграда, активисты пытаются обратить внимание властей на проблему утраты столь значимого исторического памятника. Около двух месяцев назад петербуржцы разместили на портале Change.org петицию в адрес губернатора Георгия Полтавченко, в которой призвали превратить в Музей блокады Левашовский и Кушелевский хлебозаводы.

В открытом письме активисты заявляют, что облик нового музея вблизи Смольного «будет мало чем отличается от архитектуры торгово-развлекательных центров», тогда как «музей в исторических зданиях хлебозаводов станет живой памятью». На сегодняшний день обращение набрало свыше 4 тысяч голосов поддержки.

«Мрачные громады, предлагаемые как мемориал блокады, не могут передать ни истинной скорби, ни гордости за людей, выдержавших тяжелейшие испытания. Подобное здание, а оно будет находиться в непосредственной близости от Смольного монастыря, только изуродует облик города и опустошит бюджет. И это при том, что в Петербурге сохранилось два блокадных хлебозавода, которые, будучи свидетелями исторических событий, могли бы стать прекрасной площадкой для музея», — подчеркивает автор петиции Алина Заляева.

Активисты приводят большое число аргументов в пользу своей инициативы. «Блокадные хлебозаводы обладают аурой подлинности, сопричастности историческому событию, огромным символическим значением», — гласит главный из них.

Вместо тесной жилой застройки Петербургу нужны культурные объекты и зеленые зоны, уверены горожане, поддержавшие инициативу. «Идея очень грамотная, какое здание лучше подойдёт для Музея блокады, как не хлебозавод, который является непосредственным участником событий. Зачем нам ещё один ТРК, да ещё и в историческом центре города?» — соглашаются в своих комментариях к петиции жители Петербурга.

Уникальная архитектура и символизм блокады

В поддержку идеи выступили и депутаты фракции «Справедливая Россия» петербургского парламента. Они обратились к губернатору с просьбой рассмотреть возможность выкупа у бизнеса земельного участка с расположенным на нем комплексом Левашовского хлебозавода и размещения здесь хотя бы филиала Музея обороны и блокады Ленинграда, а также приспособления окружающего пространства под музейные и рекреационные цели.

Здание предприятия не только является памятником науки и техники 1930-х годов, подчеркивает руководитель фракции «эсеров» Алексей Ковалев, но и своей характерной цилиндрической формой ассоциируется с фашистским кольцом блокады. По мнению историка архитектуры Бориса Кирикова, уникальная концепция здания, связанная с вертикально-кольцевым циклом приготовления хлеба, собственно, и является главным предметом охраны памятника.

«Процесс протекает по круговой автоматизированной линии сверху вниз. В центре установлена вращающаяся круглая печь. С верхних этажей хлеб поступает в складские помещения и в зону отгрузки. Вертикальные инженерные коммуникации проходят по средней оси шестиэтажного корпуса. Для строительства использованы железобетонные конструкции с несущими стойками и радиально расходящимися балками перекрытий», — описывали работу хлебозавода в своей книге «Архитектура ленинградского авангарда» Борис Кириков и Маргарита Штиглиц.

По мнению Алексея Ковалева, для приспособления Левашовского хлебозавода под музейные нужды архитектура конструктивизма, в стиле которой он построен, подходит наилучшим образом. Например, в здании можно было бы разместить не только экспозицию, но и панорамный кинозал.

«До недавнего времени хлебозавод сохранял довоенное хлебопекарное оборудование, спроектированное на основе жесткого кольцевого конвейера. Музей блокады мог бы экспонировать это уникальное оборудование или заменить его в музейном показе 3D-реконструкцией, доступной в режиме дополненной реальности всем посетителям, скачавшим необходимое музейное приложение, что стало бы для российского музейного дела ценным опытом применения новейших технологий виртуальной реальности», — предлагают петербургские справедливороссы.

Научное сообщество на распутье

В Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в настоящее время всесторонне изучают сложившуюся ситуацию, но к единому мнению эксперты пока не пришли, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Александр Марголис, отвечая на вопрос о возможном пересмотре судьбы Левашовского хлебозавода, вплоть до отказа от идеи строить для Музея блокады новое здание.

«Президиум ВООПИиК в настоящее время изучает ситуацию. Здесь комплекс вопросов, включая здание бывшего хлебозавода. Это серьезная проблема, она требует всестороннего рассмотрения, чем мы сейчас и занимаемся», — сказал Марголис.

Историки не сомневаются в том, что значение хлебозавода для жизни блокадного Ленинграда должно быть отмечено и сохранено.

«Мне кажется, было бы грамотно не выдумывать что-то, а воссоздать в прежних объемах старый музей на Соляном переулке, который сегодня находится в убогом состоянии. А на территории Левашовского хлебозавода, по крайней мере, должен быть мемориал, поскольку хлебозавод, хлеб для Ленинграда были символами жизни. Это должно быть увековечено, — согласился с идеей заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени СПбГУ, доктор исторических наук, профессор Владимир Барышников. — Я думаю, что здесь можно было бы найти разумный компромисс с инвесторами, которые собираются осваивать это пространство. Например, превратить в музей не всё здание, а разместить его филиал в одном из цехов».

Поддержал идею, но усомнился в вероятности выделения бюджетных средств на эти цели и вероятности приспособления заводского здания под музейные нужды зампред регионального отделения ВООПИиК Александр Кононов.

«Идея разместить там филиал — правильная. Но нужно оценить реальные возможности, обсудить с музейщиками. К тому же оно находится в частной собственности. Есть большой скепсис, что наш бюджет возьмется за такую задачу», — отметил градозащитник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Решение принято сверху

В идеале, считает эксперт, Музей блокады нужно размещать «на его традиционном месте на Соляном переулке, где он был создан и эффектно функционировал после войны, но для этого можно было бы выкупить под государственные нужды те помещения, которые сейчас заняты другими организациями, связанными с Министерством обороны и т. д.».

«Было бы правильно развивать Соляной, как находящийся в центре с удобной транспортной доступностью, но самое главное, исторически абсолютно идеальное «намоленное» место: там музей был создан, затем разгромлен и возрожден. Но поскольку в этом отношении никаких шагов не предпринимается, видимо, наверху уже принято однозначное решение о том, что будет построено новое современное здание. И по тому, как быстро продвигается вся ситуация с конкурсом и проектированием нового музея рядом со Смольным, думаю, предпочтение однозначно отдано этому варианту», — констатировал Александр Кононов.

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При этом, добавил Кононов, не хватает четкой и единой позиции общественности по этому вопросу, тогда как и у идеи строительства нового музея есть свои приверженцы. Он также согласился с тем, что хотя бы часть здания Левашовского хлебозавода правильно было отвести под блокадную экспозицию. Правда, сомнительно, что инвестор пойдет на это. «Создание в таком здании музея — это чистая благотворительность. А я очень сомневаюсь, что собственник будет этим заниматься», — заключил Кононов.

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Напомним, в начале 2017 года Градостроительный совет Петербурга утвердил проект строительства жилого комплекса на территории Левашовского хлебозавода. В ближайшее время земельный участок, вероятно, начнут застраивать жилыми домами. Прошедший все согласования проект неминуемо нарушит нынешние видовые характеристики уникального памятника.

В этой ситуации, судя по всему, остается взывать к властям со стороны общественности и уповать на гражданскую ответственность инвестора в правильности его выбора между прибылью и памятью.

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