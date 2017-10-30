Власти КНР обеспокоены ростом популярности жестоких видеоигр среди молодежи

Пекин, , 11:41 — REGNUM Китайское правительство заявило о намерениях ограничить распространение видеоигр, содержание которых не соответствует основным ценностям страны, в частности призывает к насилию и противоправным действиям.

Заявление властей КНР было опубликовано на фоне растущей популярности европейский и американских видеоигр жанра «шутер». За последние семь месяцев в Китае было продано более 17 млн копий игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Популярная онлайн игра пользуется спросом в Китае, США, Южной Корее, России и Великобритании, пишет «Сина синьвэнь».

Игра официально не реализуется на территории КНР, поэтому китайским игрокам приходится обходить защиту и играть на зарубежных серверах. Власти КНР полагают, что подобные видеоигры могут провоцировать молодежь, а также сказываться на психологическом здоровье подрастающего поколения.

Эксперты полагают, что в ближайшее время власти страны могут пересмотреть законодательство, запретив «кровопролитные» компьютерные игры. Ряд китайских производителей видеоигр выступил в защиту «шутеров», заявив, что подобные игры позволяют жителям КНР «выпустить пар», не прибегая к насилию в реальности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, канадская игра для мобильных устройств вызвала гнев среди китайцев по всему миру, которые обвиняют ее в расизме и оскорблении китайского народа.

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