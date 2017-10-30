СМИ: Активисты пытались сорвать публичные слушания в Хорошево-Мневниках

Москва, , 11:34 — REGNUM Общественные слушания, касающиеся планов застройки в московском районе Хорошево-Мневники, стали поводом для скандала. Как сообщает Правда.ру, в соцсетях стали появляться публикации, авторы которых утверждают, что слушания были фиктивными, а намечающееся в этом районе строительство ничего хорошего не принесет. Издание изучило подоплеку этих заявлений и пришло к выводу, что активисты, их распространяющие, защищают собственные интересы.Правда.ру обращает внимание, что еще за неделю до начала слушаний в сети стали появляться сообщения, что «единственный способ для жителей быть услышанными — это публичные слушания сорвать, один раз, второй, и т.д. Тогда возникнет основа для предметного диалога с властью и застройщиком». Ближе к началу проведения публичных слушаний некоторые активисты пытались различными способами дискредитировать эти мероприятия. Как следует из наблюдений журналиста издания, лично присутствовавшего на публичных слушаниях, бывшие там активисты по большей части пытались взять «нахрапом», обвиняя власти и застройщика во всевозможных грехах. Однако также присутствовавшие в зале будущие жильцы ЖК «Хорошевский» оказывали им отпор, выдвигая претензии, что из-за действий активистов тормозится строительство жилого комплекса. Гораздо большего внимания, подчеркивает Правда.ру заслушивает информационный фон слушаний после их завершения. В соцсетях активисты стали распространять информацию о том, что организаторы не пускали людей в зал и не давали им слова. Как свидетельствует журналист издания, эти сообщения не соответствуют действительности. Зал, где планировалось провести мероприятие, просто не смог вместить всех пришедших. Тогда организаторы предложили тем, кто не планирует выступать, перейти в другое помещение, где велась трансляция публичных слушаний. Около полутора десятков человек так и сделали, а их места заняли те, кто желал задать вопросы и получить на них ответы. Тем не менее, констатирует репортер, несколько противников мероприятия остались в холле и продолжали кричать про «сфальсифицированные слушания», призывая вызвать полицию и ругаясь на «беспредел». Кстати, в холле дежурили несколько полицейских, но ни один из активистов к ним не подошел. По данным журналиста Правда.ру, в ходе слушаний стало понятно, что наибольшее неприятие у активистов вызывает тема сноса гаражных кооперативов. Как отмечает издание, многие из собственников гаражей до сих пор не узаконили свои права на недвижимость, а у некоторых, особенно у владельцев «ракушек» и незаконных построек этих прав никогда и не было. Естественно, с началом строительства они неминуемо потеряют то, чем долгие годы владели не по закону. Между тем для автовладельцев, у которых с правами все в порядке, предусмотрены новые гаражи или места в паркинге. По мнению автора публикации, такого рода протесты являются лишь способом отвлечь внимание от собственных интересов.