В сельской псковской школе детей оставили без горячего питания

д. Хилово, Псковская область, , 11:25 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил в срочном порядке решить вопрос с питанием учащихся в школе в деревне Хилово, где с 1 сентября 2017 года полноценные горячие обеды заменили чаепитиями в классах. Об этом сегодня, 30 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

«У меня в голове не укладывается, как руководство образовательного учреждения могло начать учебный год, не решив эту проблему. Необходимо в срочном порядке наладить поставку горячего питания в Хиловскую школу, а должностных лиц, допустивших такую ситуацию — привлечь к персональной ответственности», — заявил Ведерников.

По его словам, будет проверена организация питания во всех образовательных учреждениях Порховского района. В ведомственной проверке регионального управления образования примут участие специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Отметим, что в Хиловской основной общеобразовательной школе (это филиал средней общеобразовательной школы № 1 города Порхова) учатся 43 ребёнка, 17 из которых приезжают в школу из других деревень. По данным «ГТРК-Псков», в школе есть и кухня, и столовая, но готовить для ребят некому: единственный повар уволился в конце прошлого учебного года.

Проверку по данному факту провела прокуратура, которая подтвердила, что питание учащихся в школе с 1 сентября фактически заменено чаепитием в классах, что является недопустимым.

В ведомстве указали на нарушения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В адрес главы Порховского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.