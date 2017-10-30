Химзавод в Якутии: ЯТЭК преднамеренно вводит в заблуждение общественность?

Якутск, , 12:08 — REGNUM Газа для работы газоперерабатывающего завода в Якутии может не хватить. Такие опасения высказывали в республике и ранее, но теперь они звучат от экс-гендиректора «Саханефтегаза» Афанасия Максимова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Бывший руководитель недавно окончательно обанкротившейся компании и экс-депутат республики недоумевает, откуда у ЯТЭК озвученный советником директора компании Афанасием Егоровым прирост запасов до 430 млрд кубометров.

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«На самом месторождении Средневилюйское (Кысыл Сыр), где у них основная добыча, осталось 70−80 млрд, по моим грубым подсчетам, — высказал мнение Афанасий Максимов. — Это то, что будет возможно оттуда взять. И то, если они разрабатывают месторождение не «хищнически», строго по проекту, ведут мониторинг, поддерживают пластовое давление на уровне, отбор газа производят равномерно по всему месторождению, включая левый берег. Но, судя по тому, как они «добивают» Мастахское месторождение, всё уже становится ясно. Даже сегодня, в пиковые нагрузки зимние месяцы, они работают на выдохе, грани возможностей рабочих скважин, новых скважин не бурят, в месторождение денег не вкладывают. Даже ввод ГРЭС-2 в самые холодные месяцы уже создаст дефицит газа».

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Экс-глава «Саханефтегаза» также указал на то, что датская компания «Хальдер Топсе», которая озвучивается одним из претендентов на строительство завода, не имеет опыта проектирования и изготовления именно метанолового завода на вечной мерзлоте и попросил не забывать об ещё не отменённых европейских санкциях.

Кроме того, Афанасий Максимов не видит инвестора этого проекта.

«Учитывая репутацию «Суммы Капитал», вряд ли найдутся те, кто готов с ними сотрудничать. И вот выходит, что ЯТЭК уже на этом этапе преднамеренно вводит в заблуждение общественность, и что от них дальше ждать?», — сомневается в достоверности информирования компании о негативно воспринятом в республике проекте бывший депутат региона.

Он по-прежнему не исключает, что ЯТЭК не собирается строить этот завод, а просто организовало пиар-акцию, чтобы привлечь внимание покупателей к своим акциям.

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«Ещё раз, я не против газонефтепереработки, но приоритеты должны заранее правительством ставиться: в первую очередь, это обеспечение своих потребностей в ГСМ, что скажется на всех и на вся, снижение цен на все виды топлива как минимум на 20% за счёт внутренней и круглогодичной транспортировки, местные и региональные налоги как минимум 10−15 млрд рублей», — прояснил свою позицию Афанасий Максимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии накаляется градус споров о необходимости или опасности строительства в Мегино-Кангаласском районе республики газоперерабатывающего комплекса. Якутян убеждают в том, что завод будет надёжен и экологичен, но жители региона понимают, чем грозит им авария на таком предприятии, даже если её риски минимальны — попавший в воду реки Лена, а оттуда в квартиры жителей Якутска через водозабор метанол может накапливаться в организме и вызывать слепоту и онкозаболевания. Острую тему уже выносили на дебаты и обсуждение общественной палаты республики, но в едином мнении противоборствующие стороны так и не сошлись.

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