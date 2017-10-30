Зоопарк Москвы запустил мобильное приложение с голосом Николая Дроздова

Москва, , 11:01 — REGNUM Московский зоопарк выпустил новое мобильное приложение, озвученное известным ведущим телепередач о животных, ученым-зоологом Николаем Дроздовым, сообщается на портале мэра Москвы.

Мобильное приложение с аудиогидом содержит более 60 описаний животных. В частности, пользователи могут узнать о таких животных, как манулы, гималайские медведи, еноты, красные панды и других обитателях зоопарка в Москве.

Новое приложение включает функцию навигатора. Встроенная интерактивная карта позволяет совершать самостоятельные экскурсии по территории зоопарка.

Для пользователей будут доступны несколько тематических экскурсионных маршрутов.

Также с помощью мобильного сервиса можно приобрести билет в Московский зоопарк.

В предыдущем мобильном приложении Московского зоопарка, которое появилось в 2014 году, пользователи могли сделать селфи с виртуальными животными. В новой версии эта функция осталась.

Мобильное приложение Московского зоопарка бесплатное и уже доступно для скачивания в магазинах Android, iOS, Windows Phone.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2017 года зоопарк перешел на зимнее время работы — посетить его можно с 07:30 до 18:00 по мск.

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