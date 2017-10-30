Единый урок по безопасности в интернете пройдет в школах России

Москва, , 10:59 — REGNUM 30 октября в школах Российской Федерации пройдет единый урок безопасности в интернете, где подросткам расскажут о том, как оценивать достоверность информации и реагировать на «троллинг». Инициатива принадлежит временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава комиссии, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.

«Урок пройдет 30 октября, — сказала сенатор. — Эта ежегодная акция уже стала хорошей традицией. Каждый год мы ставим перед собой новые задачи».

По ее словам, на уроке, который проводится с 2014 года, молодым людям объяснят, как защитить свои персональные данные, делать безопасные покупки в интернет-магазинах.

Особое внимание будет уделено массовому троллингу в соцсетях, который может нанести непоправимый вред детской психике, добавила Бокова.

Глава комиссии напомнила, что в 2016 г. участниками урока стали более 12 млн школьников.