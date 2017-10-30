Володин призвал помнить уроки истории России

Москва, , 10:59 — REGNUM В День памяти жертв политических репрессий спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помнить уроки истории.

День памяти жертв политических репрессий — одна из тяжелых памятных дат в календаре России, цитирует Володина сайт Госдумы.

«В год столетия революционных событий, внесших огромный раскол в наше общество, крайне важно осознать и принять наше прошлое во всей его полноте. Необходимо помнить уроки нашей истории, даже самые скорбные, чтобы прошлое не разделяло, а объединяло нас», — отметил спикер Госдумы.

«Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись», — указал Володин.