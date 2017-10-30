Жителей России ожидают длинные выходные

Москва, , 10:38 — REGNUM На этой неделе жители России будут отдыхать три дня — с 4 по 6 ноября.

Так как День народного единства выпадает на 4 ноября, выходной день перенесли на понедельник — 6 ноября. Кроме того, рабочий день 3 ноября сократится на один час.

Напомним, День народного единства посвящен событиям 1612 года, когда российское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Именно эта дата ознаменовала окончание Смутного времени. Праздник официально объявили выходным днем.

Следующими длинными выходными станут новогодние праздники. Жители РФ начнут отдыхать уже 30 декабря, так как этот день выпадает на субботу. Каникулы продлятся до 8 января включительно.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал десятидневные новогодние каникулы. Он предложил установить три праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня. Остальные праздничные выходные Жириновский предложил засчитывать в счет отпуска.

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