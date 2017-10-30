СКР в Чувашии предупреждает детей о репостах и организует «мыльное» шоу

Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии региональное следственное управление СКР, которое взяло шефство над девятью социальными и образовательными учреждениями, расширяет цикл образовательных мероприятий. Они включают в себя как лекции по профессиональной ориентации, так и открытые уроки для студентов и школьников, направленные на профилактику и безопасности детей. Перед осенними каникулами следователи провели урок интернет-безопасности в Чебоксарах для учеников восьмого класса школы № 38 города, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

В следственном управлении констатируют, что в последнее время получили распространение преступления против половой неприкосновенности, совершаемые с использованием интернета. Резонансный случай произошёл в 2015 году в Чебоксарах, когда 40-летний мужчина в одной из социальных сетей создал себе аккаунт под вымышленным ником «Мария Сергеевна» и познакомился с девочкой из Удмуртии, после чего стал вести с ней электронную переписку интимного характера. Он пообещал подарить ей и ее сестре iPhone, а для этого попросил прислать ему свои интимные фотографии, что та и сделала. Когда об этом узнали родители девочки, они обратились в правоохранительные органы, и злоумышленник был установлен. В настоящее время он уже осужден и отбывает длительных срок в местах лишения свободы.

Следователи советуют школьникам не доверять всему тому, что пишут в социальных сетях и на тех сайтах, где невозможно проверить достоверность размещаемой на них информации.

«Но бывает и так, что даже казалось бы авторитетные издания публикуют то, за чем в последнее время утвердилось крылатое англоязычное выражение «fake news» (фальшивые новости). Необходимо проявлять осторожность при пользовании не только социальными сетями, но и интернет-мессенджерами, где часто распространяется абсолютно недостоверная, а зачастую — лживая и даже опасная информация, способная вызвать панику среди тех ее получателей, которые не озабочены перепроверкой присылаемых сведений. Как правило, псевдодостоверность такой информации для таких интернет-пользователей заключается лишь в количестве «лайков» и репостов», — предупреждают следователи.

Ребятам рекомендовали не выкладывать в соцсетях свои личные фото‑ и видеоизображения, доступные для общего просмотра, информацию о своем возрасте, месте обучения.

«Не следует добавлять к себе в «друзья» незнакомцев и вести с ними переписку, необходимо ограничить доступ к своим аккаунтам посторонних лиц и не вести онлайн-трансляцию своей жизни. Ни в коем случае нельзя отзываться на предложения о материальном обогащении», — говорят в следственном управлении.

Кроме того, дети могут попасть на уловки экстремистов-вербовщиков, даже более того — сами стать фигурантами уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти и вражды». Как правило, в Чувашии большинство экстремистских преступлений совершаются путем размещения и распространения в социальных сетях различных материалов, содержание которых направлено на возбуждение вражды по признакам национальности, расы или принадлежности к определенной религии или религиозной группе.

«Нужно быть особенно внимательными при перепостах таких публикаций, так как после этого они автоматически могут оказаться в открытом доступе на странице пользователя, что может быть квалифицировано как возбуждение ненависти и вражды. Следует отметить, что уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет», — напоминают в следственном управлении.

Встречи проходят не только со школьниками, но и студентами. Так, 7 октября следователи встретились со студентами юридического факультета Чувашского государственного университета, а также учащимися лицея №3 города Чебоксары, которые планируют получить высшее юридическое образование. Учащимся рассказали гостям о порядке отбора кандидатов для приема в образовательные организации следственного комитета, о требованиях к кандидатам и допуске к деятельности в качестве общественного помощника следователя. Сотрудники отдела криминалистики ознакомили гостей с имеющейся техникой, которая постоянно используется следователями при работе на месте происшествия в целях обнаружения и изъятия следов преступлений, а также о возможностях современной криминалистической науки и ее применении на практике.

Для детских подшефных организаций, помимо лекций и уроков, проводят конкурсы, экскурсии и праздники, приглашая сказочные персонажи, клоунов, организуя шоу мыльных пузырей, концерты.