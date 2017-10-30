«Шабаши» в школах недопустимы: глава Крыма — снова против Хеллоуина

Симферополь, , 10:30 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз выступил против празднования Хеллоуина. По его мнению, «этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова».

"Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом «частной инициативы». Официального запрета нет, но есть моральная ответственность, есть общественное мнение. Это касается и тех, для кого Хэллоуин является способом заработать деньги. Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма.

«Вот и правильно! Нечего эту бесовню привлекать! Лучше бы что-нибудь хорошее из запада переняли, а не всякую гадость!» — поддержали пользователи Аксенова в комментариях.

Впрочем, далеко не все согласны с главой Крыма.

«Что за позиция у крымского руководства: только дай повод что-то запретить. Вон, в Москве празднуют День Святого Патрика. Ну, празднуют и празднуют, их дело. Нет, надо запретить! Вы бы плохие дороги запретили, а то пока до жд вокзала доедешь, всю машину по ямам растрясет», — написал один из участников обсуждения.

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Отметим, что Сергей Аксенов неоднократно высказывался как против Хеллоуина, так и против другого праздника, пришедшего в Россию с Запада — Дня святого Валентина.

Так, в 2016-м Аксенов назвал Хеллоуин «бытовым сатанизмом», а в 2015-м — «средством культурной колонизации», противоречащим российским традициям. День святого Валентина Аксенов считает «дешевой духовной подделкой» и «коммерческим проектом».

Впрочем, тема запрета празднования Хеллоуина в России поднимается различными политическими деятелями практически ежегодно в преддверии праздника. Так, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах.

Вместе с тем, как ранее сообщалось, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в правительстве не обращают внимание на обращения жителей России в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить празднование Хеллоуина в России.

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