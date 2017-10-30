Понедельник, 30 Октября 2017 года
11:18:33 МСК

В Луховицах пройдет киберспортивный турнир по игре FIFA

Общество

«С помощью такого симулятора ребята оттачивают навыки и совершенствуют тактику, что дает им преимущество в реальных футбольных матчах»

Луховицы , Московская область, 30 октября 2017, 10:29 — REGNUM  5 ноября в городском округе Луховицы (Подмосковье) пройдет киберспортивный турнир по игре FIFA 18. Организаторами мероприятия стали партия «Единая Россия» и общественная организация «Молодая Гвардия». Об этом, как передает РИАМО, сообщил руководитель местного отделения МГЕР Александр Толмачев.

По его словам, турнир пройдет в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: Луховицы, улица Пионерская, 29Б.

«Мы остановились на футбольном симуляторе FIFA 18, — сказал Толмачев. — В него играют те, кто дружит с настоящим спортом. С помощью такого симулятора ребята оттачивают навыки и совершенствуют тактику, что дает им преимущество в реальных футбольных матчах».

Он также добавил, что в турнире по игре FIFA 18 будут участвовать молодые люди старше 14 лет. Призеры соревнований получат специальные подарки, а победителю турнира будет вручен кубок «Молодой Гвардии».

«Соревнования начнутся в 10:00», — отметил Толмачев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Компьютерные игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить