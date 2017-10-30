Хэллоуин в России не прижился: будут отмечать лишь 3% граждан

Москва, , 10:20 — REGNUM Большинство жителей России знают о существовании праздника «Хэллоуин». При этом 10% граждан в ходе опроса заявили, что слышат об этом впервые. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Многие из опрошенных не смогли определить суть праздника. Точную дату празднования Хэллоуина (31 октября) верно называли лишь 10% респондентов. 18% сказали, что праздник отмечается в октябре.

Согласно опросу Хэллоуин в России не прижился. Отмечать этот праздник планируют лишь 3% российских граждан.

Повышенный интерес к этому празднику проявляют молодые люди 18−24 лет (18%).

Одна из главных причин неприятия Хэллоуин — принадлежность к другой культуре, Так считают 61% российских граждан.

Кроме того, еще одна причина непопулярности Хэллоуина в России связана с тем, что 60% граждан РФ не верят в существование колдунов, не доверяют гороскопам и гаданиям.

Наибольшее доверие вызывают приметы — в них верят 19% жителей России.

Опрос проведен 25−26 октября 2017 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах.

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Справка ИА REGNUM :

Хэллоуин — праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Праздник отмечается 31 октября в канун Дня всех святых. Хэллоуин восновном празднуется в англоязычных странах.