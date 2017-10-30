Жители Ярославля просят прокуратуру проверить работу «Экограда»

Ярославль, , 10:18 — REGNUM Инициативная группа жителей Ярославля обратилась в прокуратуру Ярославской области с просьбой проверить работу ООО «Экоград» по ремонту улицы Менделеева от Московского проспекта до улицы Титова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы заявления отмечают, что подрядчиком была произведена установка бордюра как заключительный этап устройства дорожной одежды перед укладкой асфальтобетонного покрытия. По состоянию на 25 октября жители с помощью визуального осмотра обнаружили, что работы выполнены, мягко говоря, не совсем качественно. В частности, обнаружены множественные сколы, неустойчивость камней в бетонной обойме, уступы на стыках, отсутствие заполнения швов между камнями цементным раствором, отклонение камней от нормального положения, отклонение от уровня асфальта в местах занижений на пешеходных переходах. Кроме того, общественники отмечают, что бордюрные камни установлены на большом расстоянии друг от друга. Затем подрядчик, дабы «замаскировать» это обстоятельство, просто заделал промежутки бетонной смесью. В одном месте бордюр просто установили поверх крышки колодца.

После всего этого подрядчик уложил верхний слой асфальта и приступил к нанесение разметки. «Сводный сметный расчет в разделе «Нанесение дорожной разметки» содержит информацию о применении термопластика, однако по состоянию на 25 октября 2017 года разметка выполнена краской» — отмечают авторы обращения.

В связи с этим жители просят провести проверку изложенных фактов, соблюдение стандартов, норм и регламентов при выполнении работ на улице Менделеева.

Жители считают, что прокуратура также должна проверить, почему некачественно выполненные работы были приняты заказчиком — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и выяснить основания, на которых «заказчиком было выдано разрешение на переход к этапу асфальтирования при незавершении/некачественном выполнении предыдущего этапа работ».

Кроме того, авторы обращения просят определить ответственных за невыполнение проектного решения, а также должностных лиц, ответственных за неприменение к ООО «Экоград» санкций в рамках раздела контракта «Ответственность сторон», применить необходимые меры прокурорского реагирования, обязать стороны выполнить условия контракта и привести улицу в нормативное состояние — в соответствие с проектом и сметным расчетом.

Напомним, по состоянию на 25 октября из 29 дорог, которые вошли в программу «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле, было принято 18.