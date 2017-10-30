Причиной смерти модели из Перми в Шанхае стала полиорганная недостаточность

Шанхай, Китай, , 10:10 — REGNUM 14-летняя модель из Перми скончалась из-за полиорганной недостаточности на фоне инфекционного поражения нервной системы и сепсиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консула в Шанхае Андрея Куликова.

По его словам, окончательный диагноз на данный момент отсутствует, так как китайские врачи еще не делали вскрытие.

«Мать ребенка находится в России, без ее согласия вскрытие тела производить нельзя, — добавил Куликов. — Она приедет, и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки».

27 октября директор пермского модельного агентства Great Model Эльвира Зайцева сообщила, что в китайском Шанхае скончалась 14-летняя модель из Перми.

По ее словам, девочка почувствовала себя плохо 25 октября, с высокой температурой ее отправили в больницу, однако спасти юную модель не удалось.

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