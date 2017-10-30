Сотрудника Apple уволили из-за публикации видео про iPhone X

Купертино, США, , 10:01 — REGNUM Компания Apple уволила инженера после того, как его дочь выложила в сеть видео о новом смартфоне iPhone X до того, как он официально поступил в продажу. Об этом сообщает The Verge.

Дочь одного из сотрудников Apple сняла ролик про iPhone X и выложила его в сеть. По её словам, она предполагала, что снимет это видео о времени, проведенном с семьей. Причём ролик был сделан в кампусе компании.

Девушка объяснила, что не подозревала о том, что это является нарушением. После того, как Apple потребовала удалить видео, она это сделала. Однако, несмотря на это, её отца всё равно уволили.

Напомним, iPhone Х был представлен 12 сентября на презентации новой продукции Apple. Во время мероприятия встроенная функция Face ID не сработала, не разблокировав смартфон.

Продажи iPhone Х должны начаться 3 ноября.

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