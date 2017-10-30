Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации

Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Американский актер Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами, — признался он. — На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей».

Поводом для признания послужили обвинения актера Энтони Рэппа в адрес Спейси о сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, в начале 1970-х, когда оба актера играли в одном из бродвейских мюзиклов, Спейси пригласил Рэппа на свою вечеринку.

«Он пытался соблазнить меня, — рассказал Рэп изданию BuzzFeed. — Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт».

Спейси был очень пьян, поэтому Рэппу удалось высвободиться и уйти.

В ответ на это признание Спейси написал, что очень уважает Рэппа и был в ужасе от этой истории. Он принес свои извинения и признался, что не помнит о произошедшем. Спейси отметил, что эта история побудила его поговорить о других вещах, в частности, о своей нетрадиционной ориентации.

Энтони Рэпп обнародовал свое признание после того, как в США разразился скандал о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Сообщалось, что он домогался к актрисам и другим представительницам шоу-бизнеса. В частности, жертвами такого поведения продюсера стали Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

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