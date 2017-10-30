Сенатор Сабсаби отказался везти в Россию женщин, выехавших на войну в Сирии

Махачкала, , 09:45 — REGNUM Член Совета Федерации РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби не будет больше заниматься вопросами возвращения женщин, выехавших в зоны военного конфликта для участия в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он сам заявил после того, как узнал об аресте по возвращении на родину двух уроженок Дагестана.

«Я больше не буду везти дагестанских женщин и детей, если их тут сажают в тюрьмы. Я с таким трудом их вывожу из ада, а их опять помещают в ад», — приводит слова Сабсаби правозащитный центр «Мемориал».

Как сообщало ИА REGNUM, две дагестанские женщины находились в большой группе женщин и детей, которую российскому представителю удалось вывезти из Сирии в октябре. Две женщины из семи возвращенных на родину находились в федеральном розыске. Представитель МВД заявлял СМИ, что по прилете в Грозный им оформят явку с повинной. Однако по закону МВД по Чечне было обязано передать их инициаторам розыска — МВД по Дагестану.

Родные одной из двоих задержанных рассказали, что встретили дочь в аэропорту Грозного. Там ей оформили документы, в частности, свидетельство о рождении ребенка. После этого ее передали представителям МВД по РД, и те увезли ее в Центр противодействия экстремизму МВД РФ по РД. Трехмесячная дочь задержанной осталась с бабушкой.

Родным удалось выяснить, что женщина находится в отделе полиции Советского района Махачкалы. Они стали носить туда внучку на кормление. Дочь утверждала, что с ней обращаются нормально.

Спустя два дня, 24 октября, Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении нее и второй задержанной — многодетной матери, у которой также был грудной ребенок, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое вернувшихся в Россию женщин, которые находились в федеральном розыске по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, прилетели в Грозный 21 октября в составе группы из 21 человека, в том числе 14 детей. Это была самая многочисленная из всех вывезенных из зоны боевых действий в Сирии группа, которую удалось вернуть сенатору от Чечни Зияду Саббсаби, курирующему вопросы возвращения российских граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

Матери задержанных женщин утверждают, что их дочери в незаконных вооруженных формированиях не состояли. Они выехали в зону боевых действий под влиянием своих мужей и во время нахождения в Сирии все время пытались вернуться на родину. Решение добровольно вернуться в Россию женщины приняли под гарантии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, рассказали родные.