Управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ

Москва, , 09:04 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ РФ разработало законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям без участия управляющих компаний, передает газета «Известия».

Вместе с этим вводится типовая форма единого платежного документа. Как отметили в министерстве, законопроект согласован с заинтересованным ведомствами.

При этом в пресс-службе Минстроя выразили надежду, что Госдума поддержит предложение и рассмотрит документ в текущую осеннюю сессию.

Отмечается, что дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года сократилась на 7,45% по сравнению с первым. При этом объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей.

По данным Росстата, за первое полугодие долги за услуги ЖКХ выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей. В 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось более 4 млн исполнительных производств.

По результатам опроса коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн», 60% жителей России назвали основной причиной задержки выплат финансовые затруднения. 19% опрошенных не платят, потому что не согласны с ростом тарифов. 15% респондентов не хотят платить за капремонт дома, а 10% и вовсе не считают услуги ЖКХ товаром, за который необходимо платить.

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