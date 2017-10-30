Борьба «за спасение Ивделя»: горожане выходят на митинг

Ивдель, Свердловская область, , 08:55 — REGNUM В Свердловской области жители города Ивделя проведут митинг, на котором обсудят достижения Великой Октябрьской социалистической революции и проблемы в сферах экологии, ЖКХ и социально-экономической политики. Уведомление о проведении мероприятия было направлено в мэрию города и впоследствии согласовано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митинг состоится 6 ноября в 14:00 по местному времени на городской площади возле памятника Владимиру Ленину. На данный момент в администрации Ивделя в целях оказания организаторам помощи в проведении массового мероприятия назначен уполномоченный представитель мэрии, а также соответствующее письмо направлено в полицию, которая будет обеспечивать порядок во время проведения митинга.

Как сообщало ИА REGNUM, население Ивделя (порядка 16 тыс. человек) буквально взбудоражено возникшими экологическими проблемами в городе. По их мнению, проблемы возникли из-за разработки медно-колчеданных руд на Шемурском месторождении. Люди жалуются на позеленевшую воду в реке Ивдель, из которой идёт водозабор для города. Также они утверждают, что в реке пропала рыба из-за превышения содержания в водоёме вредных веществ.

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Напомним, что скандал случился во время проведения публичных слушаний о расширении карьера, на которых большинство присутствующих проголосовали против. Позже более 2000 жителей подписали открытое письмо, которое будет направлено полпреду в УрФО Игорю Холманских, в прокурору Свердловской области, а также в региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В свою очередь, в администрации Ивделя убеждены, что в воде, поступающей в дома, не превышено содержание опасных для здоровья веществ, а сотрудники ОАО «Святогор» ещё во время публичных слушаний заявили, что экологическая ситуация в городе не связана с работой предприятия.

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