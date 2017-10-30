Протест авиаторов и просьба к Путину на коленях: Оренбуржье за неделю

Оренбург, , 08:51 — REGNUM В Оренбургской области на прошедшей неделе (с 23 по 29 октября) активно обсуждались закрытие детского сада из-за опасности пребывания в нём и громкий коррупционный приговор в Орске бывшему высокопоставленному чиновнику. Также в центре внимания общественности стали неординарный способ обращения к президенту РФ с просьбой решить экологическую проблему, реакция оренбургских зрителей на фильм «Матильда» и взлёт цен на услуги такси в день сильного снегопада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аварийный детский сад

В Оренбурге здание детского сада №100 признано аварийным, учреждение решено закрыть. За ситуацией около года наблюдала спецкомиссия, эксперт заявили, что дальнейшее нахождение в здании небезопасно.

На время капитального ремонта воспитанников детского сада № 100 переведут в другие детские сады. Чиновники пообещали индивидуальный подход относительно каждого случая.

До 1 ноября все дети, а это более 350 человек, будут распределены в другие учреждения дошкольного образования, находящиеся в Ленинском районе. Как утверждают в мэрии, всем работникам детского сада № 100 уже предложены вакантные должности по профилю работы. После окончания ремонта все дети смогут вернуться в уже отремонтированное здание.

Из мэрии на нары

В Орске 27 октября суд первой инстанции вынес приговор по резонансному коррупционному делу в отношении бывшего и.о. заместителя главы Орска, экс-начальника городского УЖКХ. Он признан виновным в получении крупной взятки — 200 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предполагало покровительство для подрядной организации, которая выиграла муниципальный контракт на ремонт дорог.

Наказанием для экс-чиновника стали четыре года лишения свободы строгого режима, штраф в 6 млн рублей и запрет на должности в органах госвласти на полтора года. Между тем гособвинение требовало для подсудимого 7,5 года колонии и штраф в 12 млн рублей.

Стоит отметить, что в своё оправдание бывший начальник УЖКХ Орска во время суда заявил, что брал деньги в интересах города, и просил не лишать его свободы. По его версии, деньги были нужны для нормальной работы ведомства, которое он возглавлял. Якобы на полученные от подрядчика средства была закуплена офисная техника, заменили окна, изготовлены прилавки для городской ярмарки.

Неадекватный водитель

В Новотроицке 27 октября общение с автоинспекторами чуть было не закончилось трагически для одного из водителей. Патруль ДПС остановил автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, находился пьяный водитель. С мужчиной беседовали в машине автоинспекции. Когда гражданин сказал, что ему плохо, его выпустили из салона. Неожиданно водитель нанёс себе ранение (ножом в живот). На место вызвали бригаду скорой помощи. Водитель госпитализирован. Его жизни и здоровью сейчас угроз нет.

«Сотрудниками полиции, по факту получения телесных повреждений водителем, проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в УМВД по Оренбургской области.

Протест бортпроводников

Вновь отмечен скандальный информационный всплеск вокруг оренбургского филиала авиакомпании «Россия». Бортпроводники опасаются массовых сокращений из-за ликвидации филиала. Они не исключают ситуации с выходом на митинги, если их опасения по поводу сокращений оправдаются. Сотрудники авиакомпании уже записались на прием в администрацию президента, сообщает телеканал UTV.

В свете появившихся сведений об оптимизации наземных служб в Оренбурге и управлении работой летного состава из Санкт-Петербурга пилоты и бортпроводники полагают, что таким образом их вынуждают либо переезжать в другие города, либо увольняться.

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Напомним, что в августе уже возникала подобная проблемная ситуация. Авиаторы говорили о готовящейся реформе, в рамках которой снимут территориальную принадлежность коллектива к Оренбургу, а филиал прекратит свое существование. Однако АК «Россия» опровергла эту информацию, назвав ее домыслом и неподтвержденным слухом. Затем с коллективом встретился губернатор Оренбургской области, который также заявил, что закрытия не будет.

Между тем напряженность остаётся. Есть мнение, что всё уже решено, и губернатор не в силах повлиять на ситуацию. Оптимизация коснулась и других регионов, однако в Оренбуржье этот процесс затянулся.

Увлекательное ожидание и разочарование после просмотра

В Оренбурге, как и в других городах России, с 26 октября идёт показ скандального фильма «Матильда». В Оренбургской епархии подчеркнули, что «Матильда» — это коммерческий проект, и не надо его бойкотировать.

В правоохранительных органах сообщили, что не переходили на усиленный режим несения службы из-за премьеры. Между тем, как сообщают местные СМИ, зрители утверждают, что на входе в залы людей досматривали с помощью металлоискателей.

Со дня премьеры ни одного конфликтного случая не зафиксировано. Зрители после просмотра делятся впечатлениями, и реакция, надо сказать, разная. Кому-то фильм понравился, кто-то вышел в недоумении из-за непонимания сути скандала, который вызвала картина до выхода в прокат. Кто-то считает, что нельзя было делать фильм об отношениях императора с балериной и выпускать в прокат накануне 100-летия Октябрьской революции. Есть мнение и о бездарности художественного произведения, иностранные актеры не смогли вжиться в роль.

В общем, получилось, что ожидание премьеры было более увлекательным и острым, чем ощущения, полученные от просмотра «Матильды».

Добавим, картина «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это фильм о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем — будущим российским императором. Напомним, что режиссера обвиняли в исторической недостоверности и оскорблении чувств верующих.

За помощью на коленях

В поселке Колтубановский Бузулукского района после видеобращения местной жительницы к президенту РФ с просьбой решить экологическую проблему — ликвидировать огромную свалку, горы мусора оперативно вывезли. Примечательно, что женщина во время обращения к Владимиру Путину даже встала на колени на фоне свалки.

Реакция местных чиновников последовала незамедлительно. Губернатор дал пять дней для решения проблемы. В администрации Бузулукского района утверждают, что речь не идет о несанкционированной свалке. С 2007 года эта территория выделена по полигон временного хранения бытовых отходов. Планировалось, что полигон прослужит до 2018 года, однако горы мусора превысили допустимые нормы досрочно.

Власти засуетились и начали вести активную работу по заключению договоров с местными жителями на оказание услуг по вывозу мусора. Стоит отметить, что с поселковой свалки отходы вывезли на бузулукский полигон. Во время ликвидации свалки в Колтубановском женщина вновь записала обращение, где просила выделить деньги на строительство завода по утилизации отходов на территории Бузулукского района, поскольку перемещение гор мусора с места на место не решит экологическую проблему.

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Обильный снегопад

На Оренбуржье 26 октября обрушился сильный снегопад. К шиномонтажным мастерским выстроились огромные очереди автомобилистов, чтобы поменять летние колеса на зимние. Кто не мог тратить время в ожидании очереди, пересел на общественный муниципальный транспорт или такси. Стоит отметить, цены на услуги такси в этот день в Оренбурге взлетели на 15%.

Некоторые водители рискнули выйти на дороги на машинах с летними колесами. По этой причине, а также из-за несоблюдения скоростного режима, дистанции и невнимательности за сутки произошло 279 дорожных аварий, 23 человека получили травмы.

Добавим, что силы МЧС в этот день были переведены на режим повышенной боевой готовности. На трассах региона развернули мобильные пункты обогрева, открыли пункты временного размещения.

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