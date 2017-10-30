В китайском Шэньжэне запущен первый в истории города трамвай

Шэньчжэнь, Китай, , 07:19 — REGNUM В китайского Шэньчжэне на юге страны открылась первая трамвайная линия, которая призвана разгрузить дорожное движение, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Длина линии составляет 11,7 км, имеет 20 остановок и проходит сквозь самые густонаселенные районы города вроде торгового района Лунхуа. Каждый вакон трамваем может вместить 350 пассажиров, что в два-три раза больше среднестатистического автобуса, утверждают представители компании-производителя трамваев Xiandai Tramcar Company.

Кроме того, трамвай экологически чист, скорость его движения составляет 23−25 км/ч, он оборудован ультраконденсаторами, конструкция которых позволяет перезаряжаться за 30 секунд, пока пассажиры поднимаются на борт.

Пассажиры Шэньжэня, население которого составляет 10 млн человек, могут приобрести билеты за наличные деньги, могут расплачиваться транзитным пропуском, или через сервисы электронной оплаты WeChat и Alipay.

Напомним, что 27 октября в китайском городе Таншань был введен в эксплуатацию первый в мире «водородный» трамвай.

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