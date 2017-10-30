28 мошенников депортированы из Камбоджи в Китай

Пекин, , 06:04 — REGNUM Двадцать восемь подозреваемых в телефонном мошенничестве были депортированы в Китай из Камбоджи, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Власти города центрального подчинения Чунцина заявили, что доставленные на родину китайцы являются частью преступной группировки, состоящей из 61 человека, часть из которых была поймана в рамках совместной китайско-камбоджийской операции ранее в откябре.

Министерство общественной безопасности Китая вместе с полицией Чунцина, а также полицией провинции Шаньдун начали расследование случаев телефонного хулигнанства еще в сентябре.

Подозреваемые делали телефонные звонки жителям Китая, выманивая у них обманным путем денежного средства. Они представлялись сотрудниками правопорядка и обещали возврат денежных средств с высокими процентами.

Полиция изъяла банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались с целью обмана граждан.

За последние несколько лет китайская полиция выследила граждан Китая, которые уехали за рубеж, чтобы заниматься телефонным мошенничеством, преимущественно атакую жителей китайского материка.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Китая поймала 74 подозреваемых в мошенничестве и выслала их на родину в рамках другой совместной операции с камбоджийскими властями.

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