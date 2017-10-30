Жительницам Саудовской Аравии позволят посещать три стадиона

Эр-Рияд, , 05:23 — REGNUM Министерство спорта Саудовской Аравии разрешило женщинам присутствовать на спортивных мероприятиях. Они смогут посещать три стадиона в королевстве, сообщает Agence France-Presse.

Разрешение начнет действовать с начала 2018 года. Местным жительницам позволено наблюдать за состязаниями на стадионах в столице страны Эр-Рияде, а также в городах Джидде и Даммаме.

Напомним, что строгие традиции Саудовской Аравии не позволяют женщинам без сопровождения мужчины — родственника или опекуна — появляться на людях, путешествовать или ходить на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ о предоставлении женщинам права на получение водительских удостоверений. Это послабление — не первое со стороны властей королевства.

Так, 23 сентября по случаю празднования Национального дня Саудовской Аравии женщин впервые пригласили на футбольный стадион, где состоялись торжества. В июле министерство образования страны разрешило девочкам участвовать в занятиях физкультурой наравне с мальчиками.

Читайте также: Роботу, желавшему уничтожения человечества, дали гражданство СА

А также: Король объяснил, почему женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить авто