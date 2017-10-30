В США усыпили привезенного из Москвы амурского тигра

Денвер, США, , 03:17 — REGNUM В зоопарке города Денвер в американском штате Колорадо усыпили амурского тигра Мартина, который прибыл сюда из России. Об этом сообщает The Denver Post.

Тигр родился в Московском зоопарке летом 2014 года. В июле 2017 года молодого хищника привезли в Денвер, однако в конце октября Мартин стал вялым и прекратил есть.

Ветеринары заключили, что у хищника — чрезвычайно агрессивная форма лейкемии. Сотрудники зоопарка отметили, что недуг прогрессировал очень быстро, 27 октября тигра усыпили.

Заместитель руководителя местной ветеринарной службы Скотт Ларсен заявил, что смерть амурского тигра стала огромным ударом для зоопарка. Публика даже не успела познакомиться с Мартином, так как он заболел вскоре по окончании периода акклиматизации.

Издание отмечает, что российские специалисты не обнаружили у тигра каких-либо проблем со здоровьем перед тем, как его отправили за океан.

Напомним, амурский тигр занесен в международную и российскую Красные книги. По данным 2015 года, на Дальнем Востоке России обитает до 540 особей. Более 450 амурских тигров живут в настоящее время в зоопарках разных стран.

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