Мосийчук: «Я чувствую себя стабильно»

Киев, , 22:53 — REGNUM Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в центре Киева, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Я чувствую себя стабильно, прохожу лечение, поражена правая сторона тела (нога, рука, бок), — цитирует Мосийчука телеканал «112 Украина». — Из меня вытащили от 30 до 40 поражающих элементов, 5 еще остается в теле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 г. в центре Киева возле редакции телеканала «Эспресо» произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, еще пятеро, включая украинского депутата Игоря Мосийчука, получили ранения.

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