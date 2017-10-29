В Барселоне прошла акция против независимости Каталонии

Барселона, Испания, , 20:37 — REGNUM В Барселоне местные жители провели акцию протеста против независимости Каталонии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 октября, телерадиокомпания ВВС.

«Противники отделения Каталонии вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в акции в поддержку единства Испании», — говорится в сообщении.

По данным властей Испании, всего в акции протеста приняли участие около 1 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 г. депутаты Каталонии проголосовали за резолюцию о выходе региона из состава Испании. Из 135 депутатов в голосовании участвовали 84 человека: 72 поддержали инициативу, 10 — отвергли, еще двое воздержались.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ответ на решение Барселоны объявил о роспуске каталонского парламента и правительства. 21 декабря 2017 года в регионе пройдут выборы.

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