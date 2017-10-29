В калужском Боровске впервые официально вспомнили жертв политрепрессий

Калуга, , 19:30 — REGNUM В городе Боровске Калужской области, сегодня 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий впервые состоялась акция «Возвращение имен». Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции, депутат Городской думы города Балабаново Артем Тарутин.

По его словам, девиз акции «Людей судили и расстреливали тайно — память о них должна быть публичной!». Цель мероприятия — сохранить историческую память о трагедии народа, провозгласить имена репрессированных, напомнить органам местной власти о необходимости увековечения памяти людей. В рамках акции боровчане всех возрастов и разных социальных статусов поименно вспомнили несколько тысяч земляков, безвинно пострадавших от террора. Собравшиеся зажгли свечи памяти, возложили цветы и огласили имена близких — расстрелянных, погибших в ссылках и лагерях.

Между тем, в Боровске фактически состоялись две акции памяти репрессированных политзаключённых боровчаен. Как сообщил Артем Тарутин, в сквере Победы на улице Ленина установлен мемориал в виде камня, привезённого местными властями с Соловков. На открытии мемориала выступили представители областных и муниципальных властей, а также священнослужитель отец Георгий. Не смогли остаться в стороне от открытия мемориала и участники акции «Возвращение имен», хотя слова им не предоставили.

Как считает муниципальный депутат Артем Тарутин, администрации Боровска открыло фактически безымянный памятник жертвам политических репрессий. По его словам, ни место установки соловецкого камня, ни архитектурное и содержательное решение этого памятника не стало предметом общественного обсуждения, о нем не было публикаций в местных СМИ, и главное, обращения потомков жертв репрессий к властям не были приняты во внимание.

Депутат отмечает, что глава Боровский районной администрации Илья Веселов неоднократно заверял жителей, что планируется проведение конкурса проектов, что комиссия проверит имена для списка политических репрессированных на памятнике. Однако этого сделано не было, и решения властями принимались келейно, говорит парламентарий.

«Памятник местного уровня, безусловно, должен быть именным и взывающим к человеческим чувствам. Только в этом случае он нужен и потомкам, и будущим поколениям. Такой памятник, каким он установлен сейчас, исторической памяти боровчан не обогатит», — подытожил депутат Тарутин.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов дал поручение установить в Боровске памятник жертвам политических репрессий. Артамонов напомнил, что аналогичный памятник уже давно установлен в Калуге, средства на него собрали жители областного центра.

«Памятник особенно ценен тогда, когда в его создание внесли свою лепту простые люди», — считает калужский губернатор.

Глава региона поручил руководству Боровского района не откладывать решение вопроса и установить монумент уже в 2017 году.

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