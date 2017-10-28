Ургант высмеял интервью Собчак в новой пародии — видео

Москва, , 17:59 — REGNUM Популярный телеведущий Иван Ургант снял очередную пародию на журналистку Ксению Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты РФ в 2018 году. Короткий видеоролик обнародован на YouTube-канале «Вечернего Урганта».

На этот раз Ургант спародировал интервью Собчак журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. В частности, телеведущий обратил внимание на несколько моментов и высмеял их в своем номере. К примеру то, что потенциальный кандидат в президенты РФ несколько раз повторила что она сотрудник СМИ и ее профессия располагает общаться с разными людьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября журналистка Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ, чтобы заменить своей фамилией в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

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