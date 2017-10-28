Детский омбудсмен поручила проверить омский интернат

Москва, , 16:14 — REGNUM В адаптивной школе-интернате № 5 города Омска, где выявили факты жестокого обращения с 13-летним воспитанником, проводится комплексная проверка по поручению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Как сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, в Омск направлены советники детского уполномоченного.

«На этой неделе в сети Интернет появилось видео, на котором четверо воспитанников в возрасте от 13 до 17 лет Омской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, избивали и унижали 13-летнего мальчика — воспитанника этого же учреждения. В этом интернате проживают особые дети, с нарушением интеллекта», — рассказали в аппарате Кузнецовой.

Распоряжением Министерства образования Омской области для проверки деятельности учреждения создана специальная комиссия, в состав которой вошли глава ведомства, региональный уполномоченный по правам ребёнка, психологи, педагоги и представители общественных организаций.

Детский омбудсмен в Омской области Елизавета Стёпкина провела оперативное совещание с руководством учреждения и воспитателями. «Воспитатель, который должен был находиться в группе и следить за безопасным пребыванием детей, отстранён от выполнения обязанностей. Пострадавшего мальчика обследовали врачи, зафиксированы синяки на левой руке. Других серьёзных повреждений медиками не установлено. Ребенок проживает в группе семейного типа, в которой кроме него воспитываются ещё семь мальчиков и две девочки. Известно, что в интернат мальчик попал сразу после рождения по причине отказа матери, у него есть ещё старший брат. Елизавета Стёпкина поговорила с пострадавшим ребёнком, он изъявил желание переехать в другую семейную группу. В тот же день мальчик переведен в другую семейную группу. Министерством образования Омской области рассматривается вопрос о подборе приемной семьи для ребенка», — сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, прокуратурой вынесено представление в адрес директора учреждения. Ситуация находится на личном контроле уполномоченного Кузнецовой и главы СК России Александра Бастрыкина. Как напомнили в пресс-службе омбудсмена, в Омске следователи проводят проверку по ещё одному инциденту — в одном из детских садов четырёхлетнего мальчика в качестве наказания запирали в спальне и заставляли чистить унитазы.

«Сразу два вопиющих случая проявления жестокости к детям и бездействия сотрудников детских учреждений говорят о необходимости введения персональной ответственности чиновников за ситуацию в детских учреждениях», — цитирует пресс-служба Кузнецову.

Омбудсмен в связи с произошедшим поручила проверить все детские учреждения региона.

Кроме того, Кузнецова призывает стороны действовать исключительно в интересах детей — воспитанников интерната и не устраивать из случившегося шоу на телевидении. «Из-за повышенного внимания средств массовой информации к ЧП в омском интернате, его воспитанники напуганы и находятся в тревожном состоянии, что недопустимо для данной категории детей», — сказала Кузнецова.