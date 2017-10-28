Путин приветствовал участников слета студотрядов

Москва, , 15:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с приветствием участникам Всероссийского слета студенческих отрядов, который проходит в эти дни в Якутске. Телеграмма опубликована сегодня, 28 октября, на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что история студенческих отрядов насчитывает более пятидесяти лет. Многие поколения советских юношей и девушек поднимали целину и вносили вклад в развитие промышленности, транспортного и строительного комплекса страны, народного хозяйства в целом.

«Отрадно, что сегодня вы продолжаете их дело, бережно храните славные традиции товарищества и взаимопомощи, неизменно демонстрируете инициативный, энергичный подход, необходимый для решения важных общенациональных задач, учитесь добиваться поставленных целей», — сказано в приветственной телеграмме президента.

Напомним, Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный закрытию 58-го трудового семестра, проходит в Якутске 27−30 октября 2017 года. В этом мероприятии принимают участие 1,3 тыс. человек из 74 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.