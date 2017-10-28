Калужская область могла избежать революции: вопрос в консолидации?

Калуга, , 12:16 — REGNUM Принимая во внимание суровые методы революции, не стоит забывать историю Советского Союза, 27 октября в ходе круглого стола, посвящённого «Истории и урокам Октября», заявил председатель Заксобрания Калужской области Виктор Бабурин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ областного парламента.

По словам Бабурина, тема событий 1917 года актуальна и по сей день. Он напомнил, что к ней неоднократно обращался и президент РФ Владимир Путин, который подчеркивает значение уроков истории для примирения всех сил общества.

«Сегодня, как показало изучение ВЦИОМа, революция 1917 года скорее разъединяет людей. Но важно помнить вот о чём: да, принимая во внимание суровые методы революции, не стоит забывать и историю Советского Союза, его достижения. Мы должны извлекать уроки из истории и гордиться ей. Желаю провести интересную дискуссию и сконцентрироваться на примирении и точках соприкосновения», — отметил председатель регионального Заксобрания.

По его словам, проблемы в стране начинаются с момента, когда власть перестаёт слышать народ, когда растёт расслоение в обществе, а элиты становятся во многом ориентированными на другие страны.

«Власть в государстве не может быть слабой. Этого вообще нельзя допускать, — отметил Виктор Бабурин, — При слабой власти народ не сможет мобилизоваться в сложных условиях, когда нужно принимать жёсткие решения быть или не быть стране. Это уроки наших революций».

Как, в свою очередь, заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории Института истории и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Игорь Кометчиков, революция стала попыткой решить существующие на тот момент проблемы страны. Главным «уроком октября 1917 года» он считает, в том числе, развитие научно-производственной базы России, а также изменение структуры общества и формирование среднего класса.

О влиянии Октябрьской революции на правовое положение граждан России рассказала доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Калужского филиала Российской правовой академии Минюста России Ирина Четвертакова. Среди основных достижений советского законодательства она назвала введение восьмичасового рабочего дня, принятие «Кодекса законов о труде» и нормативно-правовых актов, регулирующих семейные отношения. Тем не менее, она отметила, что «государство прошлось по судьбам людей, коренным образом меняя их жизнь и устои».

Генеральный директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов заявил, что в период революции события в регионе развивались несколько иначе, чем в Петрограде. В частности, произошла консолидация Советов и представителей власти, что исключило сильное влияние большевиков. Таким образом, по словам Бессонова, Калужский регион стал примером иного развития событий, что даёт возможность считать, что Октябрьская революция не была единственным и неизбежным путём развития страны.

Викарий Калужской епархии епископ Тарусский Серафим, в свою очередь, заявил о необходимости препятствовать разделению государства и церкви:

«Русская Православная Церковь призвана всеми силами противостоять своему разделению с государством. Считаю, что нам необходимо сотрудничество и взаимная поддержка в культурной и социальной сферах на благо российского общества».

Позицию РПЦ также озвучил руководитель Калужского епархиального отдела по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых протоиерей Андрей Безбородов. Он подчеркнул, что сейчас наступил период осмысления прошедших событий и объединения Церкви и государства.

В завершение встречи был рассмотрен проект рекомендаций «круглого стола», в котором, в частности, подчеркивается неоднозначность произошедших событий, недопустимость повторения их в будущем, а также стремление всех здоровых сил общества избежать радикализации общественных отношений.